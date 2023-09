Pescara, Zeman: “Peggior prestazione del campionato nonostante la vittoria”

In seguito alla vittoria 3-2 sull’Arezzo, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi, come riporta Tuttoc.com: “Come atteggiamento, nonostante la vittoria, quella contro l’Arezzo, è stata la peggiore prestazione delle tre partite che abbiamo affrontato. La maggior parte della squadra non stava bene: chi doveva vomitare, chi non era al top della condizione“.

L’allenatore boemo, alla terza esperienza sulla panchina del Pescara, ha poi proseguito: “Se è colpa dei miei allenamenti? Non credo che faccio prendere dei virus ai miei giocatori. Siamo stati passivi a centrocampo, dobbiamo migliorare. Non abbiamo fatto bene, Plizzari ha fatto due miracoli e davanti abbiamo sprecato troppe occasioni“.