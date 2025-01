La stagione del DP World Tour di golf vede un nuovo appuntamento nel weekend, quando andrà in scena il Bahrain Championship. Il Tour, quindi, si sposta dagli Emirati Arabi Uniti, dove si è tenuto nei giorni scorsi il Ras Al Khaimah Championship, spostandosi a Riffa, dove le competizioni iniziano domani, giovedì 30 gennaio, per terminare domenica 2 febbraio. Si riparte dalla vittoria negli Emirati di Alejandro Del Rey, il quale, dopo aver centrato il primo successo in carriera, sarà in gara anche in Bahrain a caccia di conferme. Tra i maggiori rivali, però, ci saranno tre giocatori della Superlega araba, ovvero il connazionale spagnolo David Puig, l’americano Patrick Reed, campione Major, e l’inglese Laurie Canter. A prendere parte a questa edizione, che mette in palio 2,5 milioni di dollari, di cui 425mila destinati al vincitore, ci sarà anche il campione in carica, il sudafricano Dylan Frittelli.

Bahrain Championship, tre gli italiani in gara

A provare a raccogliere punti importanti nella Road tu Dubai ci saranno anche tre italiani, ovvero Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Quest’ultimo è reduce dal 50esimo posto all’ultimo torneo negli Emirati, unico azzurro a superare il taglio. Per questo, sia Migliozzi, che in stagione ha raccolto tre presenze centrando un ottavo posto al Dubai Desert Classic, che Laporta, sesto a inizio stagione nel Nedbank Golf Challenge in Sudafrica, proveranno certamente a migliorarsi.

Sempre in ottica azzurri, un altro atleta italiano sarà in gara nel weekend, ma in India. Stefano Mazzoli, infatti, parteciperà all’International Series India che si terrà a Gurgaon, valido per l’Asian Tour. Il miglior rookie del 2024 se la vedrò con tanti giocatori della Liv, da Bryson DeChambeau a Joaquin Niemann, da Carlos Ortiz ad Abraham Ancer. Si gioca sempre da domani a domenica sul percorso del DLF Golf & Country Club.

Il Pga Tour cala gli assi: pioggia di stelle in California

Passando agli Stati Uniti e, in particolare, al Pga Tour, gli occhi sono puntati sull’AT&T Pebble Beach Pro-Am, in programma in California sempre da domani a domenica. A Pebble Beach è tutto pronto per il secondo signature event del massimo circuito statunitense, con un montepremi da urlo pari a 20 milioni di dollari, di cui 3,6 andranno al vincitore. Premio da sballo per un torneo che vede in gara le grandi stelle del panorama mondiale, da Scottie Scheffler a Rory McIlroy, ma anche tante celebrità.

Infatti, il programma prevede che i primi due round (che si disputeranno su due percorsi diversi, il Pebble Beach Golf Links e lo Spyglass Hill) veda sfidarsi dilettanti-celebrità al fianco di 80 campioni. Tra i primi, ad esempio, in gara Pau Gasol, Tom Brady, Larry Fitzgerald e Steve Young, oltre a Condoleezza Rice, segretario di Stato degli Stati Uniti dal 2005 al 2009.

Scheffler l’uomo da battere

Il torneo, quinto regolare valido per la FedEx Cup, non prevede alcun taglio, e quindi i big si contenderanno il titolo al Pebble Beach Links fino alle ultime 36 buche. Lo spettacolo è più che assicurato, visto che in gara ci saranno ben 45 dei migliori 50 golfisti del ranking mondiale, a partire dal numero uno, Scheffler, giunto al debutto nel nuovo anno. Infatti, l’americano è stato vittima di un incidente domestico durante la cena di Natale, per il quale è stato anche necessario un intervento chirurgico.

Sarà lui l’uomo da battere, vista la sfilza di riconoscimenti ottenuti nel 2024, in cui ha vinto sette tornei del Pga Tour, compreso il The Masters, aggiudicandosi la FedEx Cup, aggiungendo anche l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Tra i suoi principali avversari in campo ecco McIlroy (terzo), Collin Morikawa (quarto), Hideki Matsuyama (quinto), Ludvig Aberg (sesto), secondo nel 2024, Wyndham Clark (settimo), che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, Viktor Hovland (nono) e Tommy Fleetwood (decimo). Tra i big da tenere d’occhio c’è pure Justin Thomas, giocatore ritrovato dopo due anni di deludenti risultati.