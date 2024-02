Bob, Coppa del Mondo: sesti Baumgartner e Fantazzini a Sigulda

Nella prima gara della tappa di Coppa del Mondo di bob a Sigulda, in Lettonia, arriva un sesto posto per la coppia italiana formata da Patrick Baumgartner ed Eric Fantazzini. L’equipaggio azzurro ha recuperato tre posizioni nella seconda discesa dopo il nono posto segnato a metà gara, chiudendo con un ritardo complessivo di 0″85 dai tedeschi Adam Ammour e Benedikt Hertel, vincitori in 1’39″23. Secondo posto per gli svizzeri Michael Vogt e Sandro Michel (+0″12), davanti agli altri tedeschi Francesco Friedrich e Matthias Sommer (+0″15). Si fermano invece ai piedi del podio i campioni del mondo Lochner/Fleischhauer, secondi dopo la prima manche. L’altra coppia azzurra composta da Mattia Variola e Fabio Batti ha chiuso in 11esima posizione grazie al quinto tempo nella seconda run.