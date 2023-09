Juventus-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium primo super scontro di questo turno, i bianconeri vogliono issarsi al comando della classifica seppur per poche ore, i biancocelesti per trovare un nuovo successo dopo l’inizio shock. Si parte alle ore 15 di sabato 16 settembre, chi avrà la meglio?

Juventus-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.