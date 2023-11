Coppa Davis 2023, il presidente Binaghi: “Il gruppo la forza di questa squadra. E non dimentichiamo Fognini”

“Il capitano ha indovinato tante cose. Si è riuscito a creare un gruppo di amici, contro il mio parere. La forza di questa squadra credo sia stata questa”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a Sky dopo il successo in Coppa Davis. “Arnaldi ha tirato fuori energie impensabili, giocando male, un incontro individuale lo avrebbe perso. Sinner è un discorso a parte. E’ una bella storia, mi ricordo quello che l’opinione pubblica diceva due mesi fa, quando aveva detto che non avrebbe giocato a Bologna”. “Non ci dobbiamo dimenticare anche di Fabio Fognini che oggi ha vinto un torneo in Spagna e può dare ancora un contributo importante a questa ascesa vertiginosa del tennis italiano. Poi anche le donne anche hanno perso in finale. Un’annata clamorosa”, ha aggiunto Binaghi.