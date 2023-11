Coppa Davis 2023, Abodi: “La felicità di questi ragazzi è incredibile, sono il futuro”

“E’ una grande gioia essere qui. Sono convinto che avremo altre occasioni come queste. C’è una scuola frutto di un lavoro certosino. Non c’è solo il maschile ma anche il femminile. La felicità di questi giovani è incredibile, sono il futuro”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il trionfo degli azzurri in Coppa Davis ed essere arrivato a Malaga per assistere dal vivo alla finale

. “Non è un successo casuale. Sinner? Mi soprende come tennista e come uomo. Ha i valori giusti e un talento assoluto”. Poi sullo sport nelle scuole: “E’ un percorso lungo, quando una scuola su due non ha una palestra significa che c’è tanto da lavorare”.