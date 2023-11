Inghilterra, Petr Cech fa il suo esordio nell’hockey su ghiaccio professionistico

di Michele Muzzarelli 1

Nuova esperienza per Petr Cech, ex portiere di Arsenal e Chelsea che quattro anni fa ha dato l’addio al calcio giocato. Il ceco ha infatti cambiato vita e cambiato sport, dandosi all’hockey su ghiaccio ovviamente tra i pali della porta. Prime esperienze in terza divisione, ma adesso Cech ha fatto il suo esordio a livello professionistico con la maglia dei Belfast Giants: vittoria per 5-1 contro i Glasgow Clan e una parata sull’unico tiro subito da Cech.

Il video dell’esordio di Cech