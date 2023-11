Coppa Davis 2023, la Finlandia vola in semifinale: Heliovaara e Virtanen eliminano il Canada campione in carica

Le Finals della Coppa Davis 2023 si sono aperte subito con una grande sorpresa, ovvero l’eliminazione del Canada campione in carica. A Malaga infatti è la giornata della Finlandia, che supera 2-1 i nordamericani e si qualifica così per una storica semifinale. Con illustri assenti da ambo le parti – Shapovalov e Auger-Aliassime per i canadesi, Ruusuvuori per i finlandesi – a dettare legge è il giovane Otto Virtanen che prima batte Diallo nel secondo singolare e poi in coppia con il ben più esperto Harri Heliovaara supera Vasek Pospisil e Alexis Galarneau nel doppio decisivo.

La cronaca – Il pronostico è tutto dalla parte della coppia canadese, che infatti inizialmente mette in difficoltà l’inedito duo finnico. Virtanen ed Heliovaara annullano palla break sia nel primo che nel terzo game, poi però all’improvviso ecco il parziale da 12-1 della Finlandia che ottiene il break salendo poi sul 4-1 in proprio favore. Il punto debole della coppia scandinava però sembra essere soprattutto il servizio di Heliovaara, così nel settimo game alla terza palla break ecco che il Canada riesce a rientrare per il 4-3 che riapre il parziale. Grande rischio subito dopo per Pospisil, che sicuramente non al meglio con la spalla destra finisce 0-40 al servizio per poi salvarsi con tutta la sua esperienza completando l’aggancio sul 4-4. Lo stesso Pospisil però sacrifica così la sua spalla destra, già notoriamente malconcia. Sul 6-5 il canadese si fa trattare dal fisioterapista, ma evidentemente non è al meglio e infatti perde la battuta e il set sul 7-5.

In avvio di secondo set le difficoltà del Canada permangono, come dimostra il lunghissimo secondo game in cui Pospisil e Galarneau annullano ben sei palle break riuscendo a salvarsi con grande carattere e perseveranza. Subito dopo tocca a Virtanen affrontare palla break, ma il finlandese classe 2001 risponde nel miglior modo possibile con tre ace consecutivi. Il momento della svolta arriva nel settimo gioco, quando Pospisil subisce il break sempre per mano di uno scatenato Virtanen. Quest’ultimo, avanti 5-3, va a servire e senza timori chiude per il trionfo degli outsider.