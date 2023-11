Gibilterra-Olanda, in gol anche Koopmeiners: il tuttofare dell’Atalanta non sbaglia (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Il video del gol di Teun Koopmeiners in Gibilterra-Olanda, sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Persino meno importante di un’amichevole, ma Koeman schiera i migliori e tra questi c’è il tuttofare dell’Atalanta, che non sbaglia ricevendo nel cuore dell’area di rigore, per il provvisorio 0-3 contro la debolissima formazione reduce da un 14-0. In alto ecco allora il video della rete.