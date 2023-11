Milan, sollievo per Pioli: Pulisic e Calabria recuperati per la Fiorentina

Arrivano buone notizie dall’allenamento odierno per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, per la partita contro la Fiorentina in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45, recupera Davide Calabria e Christian Pulisic. I due hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo e saranno disponibili per la Viola. Lo statunitense ha saltato le ultime due partite in campionato, ma nel match di sabato tornerà titolare anche complici le assenze di: Leao, in forte dubbio anche per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, e Giroud (squalificato); ed avrà il compito di guidare l’attacco. Per l’ex Borussia Dortmund e Chelsea quattro reti fin qui in campionato e la statistica benevola che ogni volta che ha segnato il suo nome nel tabellino dei marcatori i rossoneri hanno sempre vinto.