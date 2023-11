Coppa Davis 2023: Australia favorita verso un’altra finale, la Finlandia prova a sorprendere ancora

Dopo la tre giorni di quarti di finale entra nel clou la settimana di Malaga, dove sono in corso le Davis Cup Finals 2023. Se la vera favorita al titolo potrebbe uscire dal big match tra la nostra Italia e la Serbia di Novak Djokovic, desta comunque molto interesse anche la prima semifinale che vedrà sfidarsi l’Australia e la Finlandia.

Gli Aussies sono finalisti uscenti della competizione, eppure tendono spesso ad essere sottovalutati. Forse per la mancanza di un vero top-10, ma Alex De Minaur è una certezza a questi livelli quando c’è da vincere partite alla sua portata, e il doppio composto da Matt Ebden e Max Purcell è un’altra garanzia. Insomma, contro corazzate come il Canada dello scorso anno – che infatti dominò la finale – possono anche fare fatica, ma quando c’è l’occasione per fare bene, difficilmente poi falliscono. Contro la Repubblica Ceca sono andati vicini all’eliminazione, con Lehecka che ha servito per trascinare la sua Nazionale in semifinale, ma alla fine De Minaur e compagni sono riusciti a venirne fuori da vincitori. Il dubbio, come mercoledì, verte sul secondo singolarista. Jordan Thompson non ha certamente destato una grande impressione nel match giocato contro Machac e non sarebbe affatto sorprendente vedere Popyrin nel singolare che aprirà la sfida.

Anche perché di fronte c’è un Otto Virtanen incostante, che ancora non ha inserito tutti i tasselli nel puzzle che è il suo tennis, ma senza dubbio con le qualità per vincere partite contropronostico. In particolare su questi campi indoor è avversario con possibilità di giocarsela contro chiunque dei ‘numeri due’ australiani.

Le speranze della Finlandia passano inevitabilmente, però, dalla presenza di Emiil Rusuvuori. Il n°1 del suo Paese è stato costretto a saltare il match d’apertura, ma secondo quanto trapela da Malaga, potrebbe essere pronto a fare il suo esordio venerdì. Contro De Minaur partirebbe comunque sfavorito, a maggior ragione non conoscendo bene le sue condizioni fisiche, ma di certo il capitano Jarkko Nieminen – pur con tutto il rispetto del mondo – sa di non poter contare su Patrick Kaukovalta per un upset contro qualsiasi degli australiani (in caso di forfait di Ruusuvuori sarebbe infatti Virtanen a sfidare De Minaur). L’obiettivo deve essere quello di portare a casa in qualche modo un 1-1 dopo i due singolari e sperare nell’impresa nel doppio Virtanen/Heliovaara che ha comunque mostrato un buon affiatamento.