Gravina: “Abbiamo rifiutato di ospitare il Mondiale 2030 per problemi con l’Egitto”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato al programma Soul, su Tv2000, della decisione di ritirare la candidatura per il Mondiale 2030 con Arabia Saudita e Egitto: “Abbiamo rifiutato di ospitare il Mondiale 2030 per divergenze con l’Egitto legate a problemi internazionali e al caso Regeni, oltre alla non condivisione di alcuni valori”. Inoltre, Gravina è tornato sul caso scommesse: “Il mondo del calcio viene considerato sempre colpevole. L’importante è uscire da queste vicende con un processo di formazione e con il dialogo. La ludopatia è una piaga sociale che non colpisce solo il mondo del calcio”