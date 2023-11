Brasile, Rodrigo ancora vittima di razzismo: “Miei social invasi da insulti e sciocchezze di ogni tipo”

Mentre il Real Madrid si prepara alla sfida con il Cadice nel campionato spagnolo, con Rodrygo è tornato sui social per denunciare ancora una volta il razzismo di cui è rimasto vittima dopo la terza sconfitta consecutiva del Brasile. “I razzisti sono sempre in servizio. I miei social sono stati invasi da insulti di tutti tipi e sciocchezze di ogni genere – ha scritto -. Se non facciamo quello che vogliono, se non ci comportiamo come pensano che dovremmo, se indossiamo qualcosa che gli dà fastidio, se abbassiamo la testa quando veniamo attaccati, i razzisti continueranno ad agire con il loro comportamento criminale. Per sfortuna loro noi non ci fermeremo”. Il calciatore brasiliano è anche in per la sfida di campionato dopo l’infortunio accusato in Nazionale.