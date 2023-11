Sport in tv oggi domenica 26 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 26 novembre 2023. Settimana che si chiude con una giornata con sport a non finire. Tanto calcio con la Serie A e il big match tra Juventus e Inter in serata, poi serie B, serie C e campionati esteri. I motori ci salutano con l’ultimo appuntamento sia della F1 ad Abu Dhabi che della MotoGP a Valencia. Poi la finale di Coppa Davis, senza dimenticare i molteplici sport invernali. E ancora basket, volley e tanto altro.