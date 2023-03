Cocciaretto-Kostyuk oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Elisabetta Coccaretto se la vedrà contro Marta Kostyuk nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2023, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Entrambe sono reduci dall’eliminazione all’esordio ad Indian Wells. In questi primi mesi di stagione, tuttavia, hanno mostrato un’ottima condizione. La marchigiana ha raggiunto la finale ad Hobart e i quarti a Merida e Monterrey. L’ucraina, invece, ha da poco alzato al cielo il trofeo ad Austin confermando di essere una delle giovani più promettenti del circuito. Non ci sono precedenti da registrare tra le due giocatrici. Kostyuk partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers rispetto a Cocciaretto. In palio c’è un secondo turno contro la russa Anastasia Potapova, accreditata della testa di serie numero 27 e beneficiaria di un bye al primo turno.

Cocciaretto e Kostyuk scenderanno in campo oggi (martedì 21 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come incontro d’apertura sul Court 7 con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di primo turno tra Cocciaretto e Kostyuk garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.