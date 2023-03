Sabatini: “Denigriamo la Serie A. I nostri allenatori incidono come nessun altro”

Walter Sabatini ha parlato della nostra Serie A, rapportando il valore del calcio italiano anche rispetto alle altre nazioni. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo della Salernitana ha risposto alla domanda puntando il dito contro gli italiani stessi che molte volte dimostrano di criticare la nostra Serie A senza aver nessuna valida causa giustificatrice. Queste le parole di Sabatini.

Sul calcio italiano e sui suoi allenatori: “Ci piace denigrare il nostro campionato. Quante volte avete sentito dire “eh, questo gioca bene in Serie A, ma in Premier non farebbe lo stesso”. Siamo sputtanatori di noi stessi. Il nostro è un campionato altamente competitivo. E sa perché? Per gli allenatori, che qui incidono sul risultato come da nessun’altra parte. “Il distacco è pesante da sopportare. Ma non è una responsabilità esclusiva dell’allenatore. Anche i calciatori devono render conto a qualcuno. E anche la società deve prendersi le sue colpe“.