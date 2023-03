Running, due grandi appuntamenti nel weekend: maratona di Boston ed Invitational Mile

Si prospetta un weekend ricco di appuntamenti per quando riguarda il mondo del running. Le stelle dell’atletica internazionali e statunitensi che scenderanno in strada a Boston per il 2023 B.A.A. 5K presentato da Point32Health e il 2023 B.A.A. Invitational Mile sabato 15 aprile. Tra i professionisti che prenderanno parte alla maratona di Boston ci sono anche i campioni in carica Charles Philibert-Thiboutot (Canada), Marcel Hug (Svizzera) e Jenna Fesemyer (USA), mentre la recentemente incoronata campionessa del mondo di cross country Beatrice Chebet del Kenya farà il suo debutto nelle corse su strada di Boston. Johnny Gregorek ed Ellie Shea gareggeranno nel B.A.A. Invitational Mile, una gara di tre giri che inizia e finisce su Boylston Street.

Il direttore degli atleti professionisti per la Boston Athletics Association, Mary Kate Shea, ha spiegato le novità della gara: “I campi professionali di quest’anno fondono l’esperienza con le stelle emergenti per il B.A.A. 5K e BAA Invitational Mile. I partecipanti, gli spettatori e gli appassionati di corsa potranno assistere a competizioni di livello mondiale su distanze più brevi due giorni prima della 127a maratona di Boston”.