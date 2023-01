Cocciaretto-Kenin stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Sofia Kenin nel penultimo atto del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). La marchigiana è reduce da un quarto di finale folle contro la statunitense Bernarda Pera. Quest’ultima ha ceduto il passo all’azzurra, riuscita nell’impresa di recuperare un set ed un break di svantaggio e cancellare due match point nel tie-break del secondo parziale prima di prevalere in rimonta dopo quasi tre ore di lotta. Adesso per l’italiana c’è un’altra giocatrice a stelle e strisce in semifinale.

Non partirà favorita contro Kenin, entrata in tabellone grazie ad una wild card essendosi presentata ad inizio settimana da numero 280 delle classifiche. L’americana, tuttavia, è stata capace di raggiungere il quarto posto del ranking mondiale alla fine del 2020, annata in cui trionfò agli Australian Open e perse in finale al Roland Garros. Con Cocciaretto non ci sono precedenti all’attivo. Elisabetta dovrà essere brava a recuperare fisicamente e mentalmente dopo le energie perse nel match precedente. In palio c’è la qualificazione alla prima finale di singolare a livello di circuito maggiore.

Cocciaretto e Kenin scenderanno in campo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 04:30 italiane (le 14:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di semifinale tra Cocciaretto e Kenin. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento prima degli Australian Open.