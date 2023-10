Cocciaretto-Kasatkina in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Daria Kasatkina nel primo turno del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La marchigiana deve rialzare la testa. Dopo il titolo conquistato sul rosso di Losanna, infatti, sono arrivate ben tre eliminazioni di fila al primo turno. L’urna le ha riservato un’ostacolo non semplice come l’esperta russa, numero tredici del ranking mondiale ed ottava testa di serie della manifestazione. Tra le due non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello. Secondo i bookmakers a partire largamente favorita sarà la tennista sovietica. Cocciaretto, tuttavia, possiede certamente le armi per poter mettere in difficoltà la sua avversaria anche su una superficie così rapida. La vincitrice accederà agli ottavi di finale, dove incrocerebbe la racchetta con una tra la qualificata tedesca Tamara Korpatsch oppure la wild card di casa Zhuoxuan Bai.

Cocciaretto e Kasatkina scenderanno in campo martedì 10 ottobre come 4°match a partire dalle 09:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Cocciaretto e Kasatkina garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.