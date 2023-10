Trevisan-Bucsa in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Cristina Bucsa nel primo turno del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della metropoli cinese. Periodo altalenante per la toscana che, all’ottimo quarto di finale conseguito a Guadalajara, ha fatto seguire una precoce eliminazione all’esordio in quel di Pechino. Contro la solida spagnola c’è solamente un precedente, disputato nell’aprile del 2022 sulla terra battuta in altura della Caja Magica di Madrid. In quell’occasione si trattava del primo turno delle qualificazioni e Trevisan riuscì ad imporsi in due parziali abbastanza agevoli. Sarà lei a partire favorita anche in quest’occasione.

Trevisan e Bucsa scenderanno in campo domani (martedì 10 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro della giornata a partire dalle 05:00 italiane sul Court 2. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Trevisan e Bucsa garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.