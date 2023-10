Wta Zhengzhou 2023, Cocciaretto costretta al forfait a causa di un virus influenzale

Elisabetta Cocciaretto non scenderà in campo quest’oggi per il suo match d’esordio nel WTA 500 di Zhengzhou. La tennista marchigiana è stata colpita da un virus influenzale e non potrà sfidare nel pomeriggio italiano Daria Kasatkina. Circostanze davvero sfortunate per la numero due del tennis italiano, che la scorsa settimana aveva invece già perso a Pechino contro l’ucraina Kostyuk.