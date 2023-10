Inter, Gazzetta: si pensa a due rinforzi in attacco, piacciono Taremi e Broja

L’Inter vuole crescere ancora, e nonostante sia il miglior attacco del campionato fin qui, non ha ancora trovato gol da parte dei suoi attaccanti di riserva: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, la società vuole provvedere a rinforzare il reparto. Il nome che piace di più è Mehdi Taremi, l’iraniano piace ai nerazzurri per caratteristiche, esperienza internazionale, capacità di adattamento a diversi tipi di gioco e il suo contratto va in scadenza a giugno. L’Inter è attenta alla situazione. Altro nome è Armando Broja che dopo un lungo infortunio è tornato a giocare al Chelsea.