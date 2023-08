Cocciaretto-Juvan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Kaja Juvan nel primo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. La marchigiana ha vinto da poco sulla terra rossa di Losanna. Il primo titolo della carriera sul circuito maggiore le ha consentito di entrare per la prima volta tra le migliori trenta del mondo. L’azzurra, dunque, si presenta piuttosto carica al suo esordio sul suolo statunitense, in cui partirà favorita secondo le quote dei bookmakers nei confronti della qualificata slovena.

Quest’ultima è in discreta forma avendo vinto tre buone partite all’interno del tabellone cadetto. Con Cocciaretto non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. In palio per la vincitrice c’è un eventuale secondo turno tutto da giocare contro una tra la padrona di casa Lauren Davis oppure la montenegrina Danka Kovinic. Elisabetta, inoltre, va alla caccia della sua prima vittoria in carriera nel Major a stelle e strisce. L’anno scorso riuscì a superare le qualificazioni prima di arrendersi all’esordio contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Cocciaretto e Juvan scenderanno in campo oggi (lunedì 28 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 4 (al termine del match maschile tra il bielorusso Ilya Ivashka e l’argentino Juan Manuel Cerundolo). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio newyorkese di Cocciaretto attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.