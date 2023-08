LIVE – Cocciaretto-Juvan, primo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cocciaretto-Juvan, incontro valevole per il primo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). La marchigiana ha vinto da poco sulla terra rossa di Losanna. Il primo titolo della carriera sul circuito maggiore le ha consentito di entrare per la prima volta tra le migliori trenta del mondo. L’azzurra, dunque, si presenta piuttosto carica al suo esordio sul suolo statunitense, in cui partirà favorita secondo le quote dei bookmakers nei confronti della qualificata slovena. Quest’ultima è in discreta forma avendo vinto tre buone partite all’interno del tabellone cadetto.

Con Cocciaretto non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. In palio per la vincitrice c’è un eventuale secondo turno tutto da giocare contro una tra la padrona di casa Lauren Davis oppure la montenegrina Danka Kovinic. Elisabetta, inoltre, va alla caccia della sua prima vittoria in carriera nel Major a stelle e strisce. L’anno scorso riuscì a superare le qualificazioni prima di arrendersi all’esordio contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cocciaretto e Juvan pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 4 (al termine del match maschile tra il bielorusso Ilya Ivashka e l’argentino Juan Manuel Cerundolo).

