ATP 500 Halle, dopo Sinner fuori anche Cobolli: l’italiano sconfitto in Germania da Zverev ai quarti di finale.

Piove sul bagnato per il tennis italiano, con l’uomo di casa Zverev, che dopo aver superato Sonego ieri, è riuscito nel superare un altro italiano. Saluta di fatto la Germania Flavio Cobolli, che giunto ai quarti di finale del torneo non può nulla dinanzi al tedesco.

Vittoria in tre set contro Sonego e in soli due set oggi contro Cobolli, che portano Zverev alla semifinale dell’ATP 500 di Halle. Finisce dunque qua dopo la sconfitta di Sinner contro Bublik, anche il percorso dell’ennesimo tennista italiano in Germania.

Tennis, fuori anche Cobolli ad Halle: dopo Sinner e Sonego, saluta la Germania un altro italiano

Senza alcun dubbio positiva la prestazione di Flavio Cobolli, che nonostante la sconfitta contro Zverev ne esce a testa alta dal campo di Halle. Di seguito il risultato del match: 6-4 al primo set e 7-6 al secondo per il tedesco.

Vola dunque in semifinale il terzo al mondo ATP, che domani affronterà Medvedev. Nonostante l’abbandono del campo iniziale di oggi infatti, continua il percorso vincente del tedesco, che sogna il titolo davanti ai propri spettatori.