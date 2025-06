I Pacers hanno travolto 108-91 i Thunder, portando sul 3-3 la serie della finale: per la prima volta dal 2016, il titolo Nba si deciderà in gara 7.

Gli Indiana Pacers hanno travolto 108-91 gli Oklahoma City Thunder in Gara 6 delle finali NBA del 2025. Al Gainbridge Fieldhouse, i Pacers si sono trovati con le spalle al muro e l’incertezza sulle condizioni fisiche del playmaker Tyrese Haliburton (infortunio al polpaccio), ma alla fine hanno dato spettacolo davanti ai fedeli tifosi degli Hoosier.

“È stata dura. Indiana è stata molto forte. Sarà un privilegio giocare Gara 7. Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione per giocare questo tipo di partita in casa. Ci impegneremo, ripartiremo da zero e ci prepareremo per domenica”, ha detto l’allenatore dei Thunder Mark Daigneault.

Quando si gioca

I Thunder hanno vinto 68 partite nella stagione regolare, assicurandosi l’accesso alla partita più importante dell’anno nel loro stadio di casa.

Quella della notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno (alle 2.00 ora italiana) sarà la ventesima Gara 7 nella storia della NBA. La prima dal 2016, quando i Cleveland Cavaliers sconfissero a sorpresa i Golden State Warriors in trasferta in una delle partite più emozionanti di sempre.

Entrambe le squadre puntano al primo titolo nella loro storia.