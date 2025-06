Quanto pesa la sconfitta ad Halle contro il kazako Bublik per il nostro Jannik Sinner e quanto può dare una spinta alla rincorsa di Alcaraz?

L’inattesa sconfitta di Jannik Sinner contro il kazako Bublik nel secondo turno dell’Atp di Halle potrebbe incidere sulla classifica Atp.

