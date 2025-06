Il sindaco di Roma ha parlato del nuovo stadio che verrà costruito per permettere ai giallorossi di avere la propria casa

Se ne parla da anni del nuovo stadio della Roma, ma ora sembrano essersi fatti importanti passi avanti per il nuovo impianto che ospiterà le partite della squadra giallorossa. Il grande progetto dei Friedkin, proprietari dei capitolini, potrebbe finalmente diventare realtà.

La città di Roma sta lavorando parecchio a 360 gradi per lo sport, come dimostra anche l’impegno preso per quanto riguarda il nuovo campo Centrale che sorgerà al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia, prestigiosissimo torneo di tennis facente parte dei Masters 1000, la categoria subito sotto gli Slam.

Roma, il Sindaco dichiara: “Ecco cosa cambierà”

Come detto, è già stata scelta la zona del novo stadio della Roma ovvero il quartiere di Pietralata. Una costruzione dell’impianto che comprenderà anche la riqualificazione della zona considerando gli 800 alberi e i 9 ettari di verdi che saranno attorno alla nuova casa giallorossa.

A parlarne è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà e sarà un’occasione importantissima non solo per dotare la città di un grande impianto sportivo ma anche per riqualificare e rigenerare il quadrante di Pietralata. Sarà una rigenerazione all’insegna del verde e della fruibilità“.

In mezzo a tutte queste belle notizie, c’è la nota dolente ovvero la tempistica. La consegna del progetto era prevista per la primavera, ma ora supererà anche l’estate e dunque se ne parlerà per fine 2025, precisamente tra settembre e ottobre.