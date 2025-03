Nico Paz all’Inter: c’è il sì, arriva la svolta per la trattativa che può portare il talento del Como in nerazzurro. Mossa dei meneghini

Uno dei giocatori che più si è messo in luce nel campionato 2024/25 è sicuramente Nico Paz. La giovane promessa, scuola Real Madrid, ha confermato nel Como di Fabregas quanto si diceva di buono su di lui. E ora è finito nel mirino di diversi top club europei. Tra tutte c’è sicuramente l’Inter, principale candidata ad accaparrarsi le prestazioni dello spagnolo, naturalizzato argentino.

I nerazzurri lo seguono con interesse e sono attualmente in pole, se non altro per la solida amicizia che da sempre lega Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del centrocampista. L’attuale vicepresidente dell’Inter è stato avvistato prima sugli spalti del “Sinigaglia” per Como-Venezia, dove ha seguito da vicino il classe 2004. E poi successivamente è stato a cena con Paz senior. Naturalmente questo non significa trattativa assicurata, ma è quanto almeno un indizio. E un ottimo canale preferenziale per riuscire a ingaggiare l’astro nascente della serie A.

Svolta per Nico Paz! Arriva il sì all’Inter? La situazione

La svolta per Nico Paz potrebbe essere dietro l’angolo dopo questo doppio appuntamento di Zanetti prima allo stadio sul Lago e poi con il signor Paz. C’è però da fare i conti con il Real Madrid, club che ancora detiene un controllo sul fantasista.

Ne ha parlato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha posto l’accento sul rapporto che c’è tra il dirigente nerazzurro e il padre del calciatore ma anche sull’ostacolo Real. Come noto, le merengues, hanno venduto la scorsa estate per 6 milioni di euro Paz al Como ma si sono garantiti di poterlo ricomprare quando vorranno grazie ad una clausola inserita nell’accordo. I capitolini possono riprendersi il giocatore per una cifra che va dagli 8 ai 10 milioni entro i prossimi tre anni (8 nel 2025, 9 nel 2026 e 10 nel 2027). Il Real è anche consapevole che attualmente Paz vale molto più di questa cifra.

Le probabilità di un acquisto da parte dei madrileni sono alte. Poi decideranno loro se tenerlo o venderlo, ottenendo una grande plusvalenza. La decisione finale spetterà al Real. In questo scenario i lariani e ancor meno l’Inter possono far poco. I nerazzurri non hanno intenzione di imbastire una trattativa con gli attuali campioni d’Europa, dal quale dipende il futuro dell’argentino. Insomma i meneghini faranno la loro proposta e proveranno a fare una mossa, giocando d’anticipo per strappare il calciatore alla concorrenza, nella speranza che gli spagnoli restino in disparte. Ad oggi non è dato sapere come finirà.