Dopo aver vinto il titolo nella prima settimana, Pablo Carreno Busta approda in semifinale al Tenerife Challenger 2. Reduce da due giorni di riposo, complice il walkover contro Antoine Escoffier, l’ex numero 10 del mondo ha superato Abdullah Shelbayh con il punteggio di 6-2 2-1 ritiro. Domani andranno in scena le semifinali dell’evento organizzato da MEF Tennis Events con il patrocinio di Turismo di Tenerife sui campi dell’Abama Tennis Academy. Carreno Busta se la vedrà contro Benjamin Hassan che sul 5-4 in suo favore ha usufruito del ritiro di Javier Barranco Cosano per un infortunio alla spalla. Nella parte alta di tabellone prosegue la favola di Filip Misolic che, dopo aver superato le qualificazioni, ha strappato il pass per la semifinale battendo la prima testa di serie Dominik Koepfer per 6-2 2-6 7-6(4). Per lui ci sarà la sfida contro Daniel Rincon, che si è aggiudicato il derby contro Nicolas Alvarez Varona per 7-6(4) 5-7 6-1.

CARRENO BUSTA PUNTA IN ALTO

Dopo aver riassaporato la gioia del successo nella prima settimana, Pablo Carreno Busta vuole replicare. Questa settimana numero 133 del mondo, il tennista di Gijon potrebbe salire fino alla 110ª posizione mondiale in caso di un secondo successo sull’isola. Una proiezione provvisoria, ma è chiaro che un trionfo permetterebbe a Pablo di riassaporare il grande tennis. Intanto lo spagnolo si è aggiudicato per 6-2 2-1 e ritiro la sfida con Abdullah Shelbayh. Il giordano, alle prese con dei problemi fisici da inizio settimana, si era già superato con i successi su Gaubas e Andrade, ma non ha potuto niente in sede di quarti di finale.

“È un peccato vincere così perché Abdullah stava bene – le parole della terza testa di serie -. Dopo due settimane iniziamo tutti a essere un po’ provati fisicamente. Ad ogni modo prima del ritiro sento di aver espresso un buon livello di tennis. I due giorni di riposo? Quando giochi tanto e poi all’improvviso ti fermi, la sensazione è un po’ strana; ma, a dire il vero, non avevo bisogno di accumulare ulteriori ore in campo dopo lo sforzo della settimana scorsa. Ora l’unica cosa su cui devo concentrarmi è la mia condizione fisica. Stasera studierò Benjamin Hassan, mio prossimo rivale, con il team”.

I RISULTATI DI OGGI

Quarti di finale

Filip Misolic (Q) b. Dominik Koepfer (1) 6-2 2-6 7-6(4)

Daniel Rincon (Alt) b. Nicolas Alvarez Varona (WC) 7-6(4) 5-7 6-1

Pablo Carreno Busta (3) b. Abdullah Shelbayh 6-2 2-1 rit.

Benjamin Hassan b. Javier Barranco Cosano 5-4 rit.