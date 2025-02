Brutte notizie in arrivo dall’Argentina. Lorenzo Musetti ha annunciato il ritiro dall’Atp 250 di Buenos Aires a causa di un problema muscolare sofferto in seguito al match di secondo turno vinto con Corentin Moutet (6-2 6-3).“Sono triste di annunciare il mio forfait. Ieri è stata una partita molto dura e ho riscontrato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Mi servirà del tempo per recuperare, spero di ritornare a Buenos Aires il prossimo anno”, le parole di Musetti al profilo X del torneo. Un problema fisico non da poco per il numero 17 del mondo, che non potrà dunque scendere in campo questa notte in quarti di finale contro Pedro Martinez. Lo spagnolo accede, dunque, alle semifinali senza giocare e attenderà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, ultime due teste di serie rimaste in tabellone (rispettivamente 1 e 5). I tempi di recupero per una lesione di primo grado al soleo sono di circa due settimane. Dipenderà anche da come procederà la ripresa graduale degli allenamenti per Musetti, che al momento è in dubbio per il Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 2 al 16 marzo. Certa l’assenza al 500 di Rio de Janeiro, che prenderà il via prossima settimana, e anche al 500 di Dubai, al via il 26 febbraio.

I punti da difendere nei prossimi mesi

Un infortunio che ferma Musetti dopo un avvio di 2025 discreto con la sconfitta con Shelton al terzo turno degli Australian Open (successi su Arnaldi e Shapovalov) e il ko con un sorprendente Munar al primo torneo in stagione ad Hong Kong. Il mese di febbraio, che lo scorso anno era stato avaro di risultati e di punti Atp, era importante per il carrarino per mettere da parte punti in modo da avere un tesoretto sensibile in vista della stagione su erba, dove ha ottenuto i migliori risultati nel 2024. Nei prossimi mesi i punti da difendere non saranno molti. A Indian Wells è arrivata l’eliminazione la secondo turno per mano di Holger Rune. Con l’infortunio al soleo da smaltire, una soluzione potrebbe essere saltare il primo 1000 del Sunshine Double per concentrarsi su Miami, dove ha centrato gli ottavi di finale battendo Safiullin e Shelton per poi fermarsi al cospetto di Alcaraz. Sarà importante ritrovare la condizione ideale per riscattare i deludenti mesi di aprile e maggio del 2024. Il miglior risultato furono gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitta con Djokovic). Nessun punto da difendere tra il 500 di Barcellona e il 1000 di Madrid, dove fu eliminato all’esordio prima da Carballes Baena e poi da Seyboth Wild. Anche agli Internazionali d’Italia sarà tutto da guadagnare visto il ritiro al primo turno contro Atmane. Al Roland Garros si era spinto fino al terzo turno, poi battuto da Djokovic. I prossimi tre mesi saranno cruciali per la stagione di Musetti, che dovrà poi concentrare tutte le sue energie sulla difesa della semifinale a Wimbledon.