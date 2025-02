L’atletica non si ferma e torna protagonista con il Gold World Indoor Tour. La manifestazione si sposta a Torun in Polonia, che vedrà il ritorno in pedana del bronzo olimpico ai Giochi di Parigi 2024 Mattia Furlani. Un altro weekend di gare che avvicina agli Assoluti di Ancona (del 22 e 23 febbraio) e al doppio appuntamento internazionale degli Euroindoor (Apeldoorn, 6-9 marzo) e dei Mondiali indoor (Nanchino, 21-23 marzo). Insieme all’iridato nel lungo ecco Leonardo Fabbri, vincitore della tappa di giovedì a Lievin, nel getto del peso e la sprinter Zaynab Dosso, impegnata nei 60 metri che stanno vedendo la rapidissima crescita della classe 2009 Kelly Doualla, che agli Assoluti Allievi Indoor di Ancona ha stampato il secondo tempo in Italia dietro proprio a Dosso. Furlani avrà di fronte per la prima volta in stagione l’imbattibile, e oro olimpico a Parigi, Miltiadis Tentoglou. Nel 2024 solo ori per Tentoglou, tre medaglie per l’azzurro a Glasgow, Roma e soprattutto Parigi. Furlani è decollato a 8,23 vincendo a Ostrava all’esordio, a Tentoglou invece manca ancora un primo posto quest’anno, quarto a Belgrado con 8,05, secondo giovedì a Liévin con 8,04.

C’è Fabbri nel peso

Leonardo Fabbri (Aeronautica) e con lui Zane Weir (Fiamme Gialle) a caccia di conferme dopo le ottime prestazioni di Liévin (doppietta con 21,95 world lead e 21,72) nella gara con il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il polacco Konrad Bukowiecki e l’altro azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia). Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) impegnata nuovamente nel preannunciato testaa a testa con la polacca Ewa Swoboda che l’ha battuta sabato scorso. Per l’azzurra bronzo mondiale indoor e bronzo europeo dei 100 a Roma, i migliori riscontri sono arrivati dalle batterie (7.08 a Belgrado e 7.10 a Lodz) più che dalle finali (7.12 e 7.16). Negli 800 protagonisti Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), quest’ultima vincitrice nella tappa di Belgrado, Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) nel salto con l’asta, Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) nei 60 ostacoli.

Azzurri impegnati anche a Lione e Birmingham

A Lione (in Francia) nei 1500 ecco iscritte Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) e Giulia Aprile (Esercito). Al maschile ci sono Joao Bussotti (Esercito) e Ossama El Kabbouri (Atletica Firenze Marathon). Nei 60hs Alice Muraro (Aeronautica) cerca di avvicinare gli 8.05 sabato di scorso a Padova. A Birmingham (Gran Bretagna) lo sprinter Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino) cerca di scendere sotto i 6.61 nei 60 metri.

Bene Furlani al debutto stagionale

Mattia Furlani ha fatto il proprio debutto stagionale nel lungo, trionfando al meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il bronzo olimpico a Parigi 2024 è stato autore di un salto da 8,23, che lo ha portato a eguagliare la migliore prestazione dell’anno dello svedese Montler. L’azzurro delle Fiamme Oro massimizza il risultato sotto le nuove regole tecniche, che impongono una rincorsa di diciotto passi più preavvio, ovvero due in più rispetto al passato. Il miglior salto è il quinto, che lo porta in testa alla classifica dopo aver ottenuto un 8,00 nel turno precedente. I tre salti iniziali, nulli, sono bastati al 19enne tricolore per riuscire a prendere le misure e ottenere il miglior esordio in carriera. Completano il podio Bozhidar Saraboyukov in 8,12 e Thobias Montler in 8.01. Leonardo Fabbri ancora in rodaggio dopo il periodo di allenamento in Sudafrica e non è riuscito a brillare sulla pedana ceca, chiudendo quinto con 20.65.