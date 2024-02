Challenger Chennai 2024: Nardi si salva al terzo con Tseng, sarà finale con Nagal

Luca Nardi vola in finale nel Challenger di Chennai, in India. Il numero 7 d’Italia batte al terzo set salvando match point contro Tseng. 6-4 4-6 7-6(6) il punteggio a favore del classe 2003 che nell’ultimo atto se la vedrà con il tennista di casa Nagal, reduce dal sorprendente secondo turno in Australia e arrivato in finale senza perdere un set. Sarà sfida tra le prime due teste di serie del tabellone e tra i numeri 106, Nardi, e 107, Nagal, della classifica Atp. Chi vincerà riuscirà anche a entrare in top 100 e sarebbe la prima volta per entrambi.