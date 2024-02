Sci alpino, Brignone quarta a Soldeu: “Gara buttata via”. Bassino: “Passi avanti, sono lì”

Federica Brignone e Marta Bassino hanno sfiorato il podio nello slalom gigante di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Le due azzurre, dopo aver chiuso in testa la prima manche, non sono riuscite a interpretare al meglio la seconda discesa complice anche una pista molto segnata e rovinata. Alla fine la vittoria è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami, capace di rimontare dalla nona posizione di metà gara precedendo di un solo centesimo la neozelandese Alice Robinson e di 15 la statunitense AJ Hurt.

Molto diversa la reazione delle due italiane ai microfoni di RaiSport. Bassino, in testa dopo la prima manche ma poi sesta al traguardo, spiega: “Sono contenta, è ovvio che dopo la prima manche ci speravo ma credo che sia un passo in avanti visti i distacchi. Non ho sciato benissimo perchè pensavo alla sestultima porta, sapevamo che sarebbe stata un problema e pensandoci ho commesso degli errori anche nelle porte precedenti. Oggi però ho avuto la prova che facendo le cose giuste il tempo arriva.”

Molto più critica con se stessa Federica Brignone, quarta al traguardo dopo la seconda posizione a metà gara. L’azzurra in particolare sottolinea la gravità di alcuni errori nella seconda manche: “Mi urta perchè ho buttato via la gara, mi sono proprio fermata in un punto dove si poteva non sbagliare – analizza la valdostana – Fino all’ultimo intermedio ero prima, segno che qualcosa di buono oggi ho fatto. Mi spiace perchè continuo a non riuscire a dare il 100%”