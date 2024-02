Bundesliga, Union Berlin-Wolfsburg interrotta: palline da tennis in campo

La partita tra Union Berlin e Wolfsburg, valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga, è stata interrotta a causa del lancio di palline da tennis in campo. La protesta – messa in mostra anche da altre tifoserie tedesche – è legata all’apertura mostrata dalla Bundesliga nei confronti degli investitori stranieri. Il gioco al momento è fermo sullo 0-0. Le due squadre sono momentaneamente rientrate negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO – La partita è ripresa. Minuto 30′