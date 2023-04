Cecchinato-Skatov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Timofey Skatov nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della capitale iberica. Il siciliano è reduce dalla semifinale di Estoril, dove si è arreso di fronte al serbo Miomir Kecmanovic. Adesso il faccia a faccia con il kazako, che sta attraversando un buon periodo di forma all’interno del circuito minore. Cecchinato partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio il turno decisivo contro uno tra lo slovacco Jozif Kovalik oppure il connazionale Giulio Zeppieri.

Cecchinato e Skatov scenderanno in campo oggi (lunedì 24 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo match della giornata sullo Stadium 3 con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Trattandosi di un incontro di qualificazione non è prevista una copertura televisiva o streaming della partita. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.