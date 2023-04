Juventus-Napoli, Lapo Elkann contro Fabbri: “Complimenti, potrei regalargli degli occhiali”

“Da juventino molto amareggiato, non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli. Complimenti“. Così su Twitter Lapo Elkann al termine del match Juventus-Napoli, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Il fratello di John, proprietario del club che detiene la carica di amministratore delegato di Exor, non ha però gradito la direzione arbitrale di Fabbri e l’ha fatto presente in un altro tweet: “Complimenti anche all’arbitro: gli potrei regalare degli occhiali, ne ho in stock“. Non si può certo dire che sia l’unico tifoso bianconero scontento dell’arbitraggio.

