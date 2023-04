Zeppieri-Kovalik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Giulio Zeppieri e Jozef Kovalik, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Il classe ’01 azzurro dopo un’ottima stagione nei tornei indoor europei, che lo hanno sensibilmente avvicinato alla top-100, sta faticando a trovare vittorie e fiducia in questo primo mese sulla terra rossa, in cui invece sono arrivate diverse sconfitte, anche cntro pronostico. A Madrid è il numero diciannove del tabellone di qualificazione maschile e affronta un Kovalik che è reduce da un buon torneo giocato a Barcellona, dove ha superato le quali e un turno di main draw prima di arrendersi a Shapovalov. Il match è in programma oggi, lunedì 24 aprile, alle ore 10:00 sul Campo 7. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.