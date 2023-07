Cecchinato-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Alexander Shevchenko nel primo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Non è un buon momento per il siciliano, che non vince un match ufficiale dalla fine del mese di maggio. Davanti a lui il potente russo, anche lui non nella fase migliore della sua stagione. Nelle ultime settimane, infatti, ha un po’ abbassato la tensione i tanti traguardi raggiunti nel corso della prima metà d’anno.

Tra i due si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Cecchinato, complice anche il periodo non brillante, partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La speranza è che l’azzurro possa ritrovare la forma del 2018, quando su questi campi vinse il secondo titolo della carriera. In palio per Marco un ottavo di finale contro Lorenzo Sonego, seconda testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio.

Cecchinato e Shevchenko scenderanno in campo oggi (martedì 25 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cecchinato e Shevchenko attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.