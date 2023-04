Cecchinato-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. L’azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio ha domato in due set l’ostico ungherese Marton Fucsovics. L’australiano, invece, ha potuto usufruire di un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero sedici. Il palermitano ha buone possibilità di accedere al terzo turno. Qui eventualmente se la vedrebbe contro uno tra il qualificato russo Aslan Karatsev oppure l’olandese Botic Van De Zandschulp, recentissimo finalista a Monaco di Baviera.

Cecchinato, infatti, conduce per 3-2 nel computo degli scontri diretti con il giocatore aussie portandosi a casa tutti e tre quelli andati in scena sul rosso. Quest’ultima, infatti, è la superficie meno idonea per le caratteristiche tecniche di De Minaur. Quest’ultimo partirà in ogni caso con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Per Cecchinato un’altra occasione per dimostrare lo stato di forma ritrovato dopo la bella semifinale ottenuta ad Estoril (Portogallo) nella settimana d’apertura della stagione sulla terra battuta europea.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cecchinato e De Minaur scenderanno in campo oggi (sabato 29 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Court 5 dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Cecchinato e De Minaur con una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.