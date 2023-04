Sprint race F1 GP Azerbaigian Baku 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La sprint race del sabato del GP di Azerbaigian di Baku 2023 sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per questa prima gara sprint che a differenza degli scorsi anni, pur confermando la durata della mezzora più un giro, stravolge il format, visto che adesso il sabato è a sé stante dal resto del weekend e la griglia è stata stabilita da una qualifica al mattino. In palio da otto a un punto, chi vincerà? Appuntamento alle ore 15.30 di sabato 29 aprile, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8 alle ore 18.45. Sportface, inoltre, vi proporrà la diretta scritta.