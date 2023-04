Napoli-Salernitana, Spalletti oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo la grande vittoria ottenuta all’Allianz Stadium con la Juventus, vuole continuare porre il tassello definitivo in ottica scudetto nel match contro la Salernitana valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita oggetto di tante discussioni nel corso della settimana, che potrebbe regalare agli azzurri il loto terzo tricolore. Il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 29 aprile alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.