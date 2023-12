Casper Ruud e le critiche per il concerto a giugno: “Oltre al tennis abbiamo una vita”

Un ragazzo di 24 anni che si diverte come i suoi coetanei ad un concerto. Se però ti chiami Casper Ruud, ecco che anche un semplice video diventa il terreno fertile per gli hater. “Se mi critichi perché vado a un concerto di The Weeknd, allora hai una vita molto noiosa”, ha detto il tennista norvegese a proposito di alcuni commenti velenosi apparsi sotto un video che lo ritraeva al concerto, che ebbe luogo il 23 giugno, appena due settimane prima dell’inizio di Wimbledon. In una conferenza stampa, Ruud spiega: “È fantastico andare ai concerti. L’adrenalina ti entra dentro. Sono molto felice di averlo potuto vedere tre volte quest’estate, e sarei potuto andare a vederlo altre tre volte senza problemi. Le persone potrebbero chiedersi se ho preso sul serio o meno la stagione sull’erba. Ma erano le 22 di sera, abbiamo una vita fuori dal tennis”. E sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Sicuramente è un grande traguardo. È un qualcosa che accade una volta ogni quattro anni. Questa volta è sulla terra battuta, quindi nelle condizioni in cui mi sento più a mio agio. Ovviamente nel tennis abbiamo quattro tornei del Grande Slam che, dal mio punto di vista, sono più grandi”. Ruud sa “che ci sono molte persone che non capiscono come possa dire una cosa del genere, ma nel tennis è così. Resta comunque un obiettivo. Se ottieni una medaglia diventi una sorta di eroe nel tuo paese”, conclude.