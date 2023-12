Napoli, report da Castel Volturno: in vista della Coppa Italia chance per Gollini

Il Napoli, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Cagliari, si prepara ad affrontare il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Frosinone al Maradona. Nel giorno in cui il verdetto dall’urna di Nyon ha decretato il Barcellona come prossimo avversario in Champions League, a Castel Volturno Mazzarri ha condotto la seduta in vista del match di Coppa Italia.

Il tecnico toscano farà un turnover abbastanza ampio per permettere a tutti di giocare ma anche per far riposare i titolari in vista della sfida di sabato all’Olimpico con la Roma in campionato. Assenti alla rifinitura sia Elmas che Anguissa. Il macedone si è sottoposto ad un esame strumentale stamattina che hanno evidenziato una lesione lieve del bicipite femorale. Ha già cominciato le terapie. Il camerunense, invece, ha lavorato in palestra per una contusione al piede sinistro. Entrambi non saranno della partita. Per la porta sicuramente Mazzarri ha scelto Gollini. In difesa Di Lorenzo potrebbe lasciare il posto a Zanoli mentre dall’altra parte Mario Rui dovrebbe cominciare dall’inizio. I due centrali saranno Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo Gaetano dovrebbe essere il sostituto di Lobotka con Cajuste a destra e forse Zielinski a sinistra. In attacco dovrebbero stare tutti a riposo i big. Il tridente dovrebbe essere formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori. Naturalmente i vari Osimhen, Kvara e Politano potrebbero entrare nella ripresa.