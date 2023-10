Carlos Alcaraz: “Perso la possibilità di finire l’anno da numero 1”

Carlos Alcaraz ha salutato il tour asiatico prima del previsto e amareggiato per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Parlando della sconfitta contro Grigor DImitrov all’ATP Masters 1000 Shanghai 2023 ha riconosciuto la necessità di lavorare di più: “La verità è che ho la sensazione che abbia giocato molto bene, il suo livello era ben al di sopra delle precedenti partite in cui ci eravamo affrontati. Non ha avuto un solo su o un sotto, pensavo che dopo il primo set, che è stata dura per lui, sarebbe andata molto diversamente da come è stata in realtà. Ho commesso degli errori che non hanno avuto importanza all’inizio del secondo set e lui non mi ha lasciato rientrare in partita. Ci ho provato in ogni momento per trovare un modo per applicare il mio tennis, ma non ci sono riuscito. Ho difeso tutta la partita, al seguito, senza darmi l’opportunità di giocare in modo aggressivo come avrei voluto”, ha detto il murciano.

Poi ha proseguito: “Devo imparare a mantenere la concentrazione in momenti come l’inizio del secondo set, dove non sono stato per niente bravo. Dico sempre che si impara molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie e dopo questo giro prendo tanti insegnamenti per essere meglio, devo lavorare di più su alcune cose se voglio battere i migliori e prima di competere di nuovo, mi allenerò su diversi aspetti da cui ho potuto imparare molto in questa partita. Penso che sto giocando un buon tennis , Devo semplicemente affrontare ogni sessione di allenamento al 100%!”.

Ha concluso: “Voglio fare del mio meglio a Basilea, che sarà il mio prossimo torneo. So che l’obiettivo di finire numero 1 quest’anno è stato molto complicato per me con questi ultimi risultati, sarà difficile, ma voglio provarci, cercherò di vincere nei prossimi eventi”.