Casini: “Bisogna accelerare lavori su tutti gli stadi di Serie A”

Lorenzo Casini, presidente della Lega di serie A, intervenendo all’inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze) ha parlato di tutti gli stadi italiani di squadre di Serie A. L’appello del presidente della Lega di A è stato quello di accelerare per i lavori su tutti le infrastrutture.

Le parole di Casini: “Il collegamento tra centri sportivi e stadi è evidente, in Italia il ritardo era cronico in entrambi i settori, l’auspicio è ci possano essere investimenti importanti e procedure più snelle per quanto riguarda i lavori. Su Euro 2032 siamo contenti, è una occasione straordinaria, è il punto giusto per accelerare i lavori su tutti gli stadi di serie A. Euro 2032 è una figura che è il punto di arrivo di una serie di regole e procedure che poi consentono proprio al commissario di intervenire. Può essere una soluzione a condizione che ci siano sistema di norme, procedure, impegno da parte del governo delle amministrazioni locali per procedere velocemente. Come serie A abbiamo predisposto dossier per tutti gli stadi, sono chiari i problemi burocratici da superare“.