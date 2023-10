Lazio, ripresa a Formello: Guendouzi decide la partitella in famiglia

Finita la pausa concessa da Sarri, la Lazio è tornata a lavorare nel quartier generale di Formello svolgendo una seduta tattica conclusa da una partitella a campo ridotto vinta 1-0 dai ‘fratinati’ con la rete di Guendouzi. Per i biancocelesti questi pausa rappresenta un’occasione d’oro per lavorare in vista del rientro: sono solo 3 – Hysaj, Marusic e Vecino – i giocatori che lasceranno la squadra mentre tutti gli altri rimarranno a disposizione del tecnico. Particolare attenzione sarà riservata a Ciro Immobile: gli esami hanno escluso lesioni. Per il capitano solo un ematoma ma le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno per non rischiare ricadute, poi si deciderà se schierarlo contro il Sassuolo alla ripresa o se puntare ancora su Castellanos, decisivo nella vittoria contro l’Atalanta. Da valutare anche Provedel e Zaccagni, che non hanno risposto alla chiamata della Nazionale di Spalletti per alcune noie fisiche, ma le loro condizioni non preoccupano in vista della ripresa del campionato.