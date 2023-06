Carlos Alcaraz: “Contro Djokovic non mi ero preparato bene a livello mentale”

“I crampi contro Djokovic erano dovuti solo alla tensione. Per giocare contro di lui devi dare il massimo. Fisicamente sto benissimo, il problema in quella partita è stato mentale. Non mi sono preparato bene per il match che mi attendeva, mi sono messo addosso troppa pressione“. Lo ha detto Carlos Alcaraz in un’intervista a L’Equipe che è stata riportata da Supertennis e nella quale ha parlato della sconfitta contro Djokovic al Roland Garros: “Se ai primi due set, che sono stati molto duri, aggiungi tutta questa tensione supplementare succede poi quello che è effettivamente successo. Ora mi sento meglio, sto bene. Non è successo niente di grave, ho pienamente recuperato. Mi sono riposato come si deve”.