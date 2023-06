Roma, Totti ricorda lo scudetto del 2001: “Non finirà mai”

Sono passati 22 anni da quel 17 giugno 2001 che consegnò, allo Stadio Olimpico, il terzo scudetto alla Roma dopo la vittoria 3-1 contro il Parma e anche Francesco Totti ha voluto celebrarne l’anniversario, postando su Instagram la sua celebre foto mentre si toglie la maglia dopo il gol dell’1-0 ai gialloblu. Un gol che segnò l’inizio della festa, “Non finirà mai…” la descrizione di Totti. Da parte sua, la Roma ha dedicato sul suo sito diversi articoli alla ricorrenza, a partire da un editoriale di Tonino Cagnucci dal titolo “Il nostro giorno” in cui si rievocano quei momenti, lo stadio stracolmo, i festeggiamenti durati settimane, e la bizzarra coincidenza per cui il 17 giugno di 50 anni prima, nel 1951, la squadra giallorossa per la prima e unica volta retrocesse in Serie B. Quella stessa sera, Renato Rascel entrò in scena al Sistina e pronunciò la famosa frase: “La Roma non si discute, si ama”.