Lecce, Corvino e Trinchera aprono a Baroni: “Vorremmo continuare insieme, confronto nei prossimi giorni”

Giorni di decisioni in casa Lecce, con la dirigenza salentina che in conferenza stampa ha chiarito la propria posizione tramite le parole del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del direttore sportivo Stefano Trinchera. La linea è chiara: c’è la volontà di proseguire insieme a Marco Baroni, l’allenatore autore della promozione in A e della sofferta salvezza di poche settimane or sono. “Incontreremo Baroni nei prossimi giorni, ci sarà un confronto completo per capire se possiamo continuare insieme – ha spiegato Trinchera – Da parte nostra c’è questa volontà, i temi vanno affrontati con il diretto interessato e deve esserci accordo totale. Se si è allineati si va avanti, altrimenti si valuteranno altre strade.”

Gli fa eco Corvino: “La nostra linea è quella di contrattualizzare gli allenatori per una sola stagione, in qualsiasi categoria. Nel frattempo annuncio che l’Under 18 sarà sotto la mia responsabilità così come la Primavera, per entrambe le squadre confermiamo gli allenatori Schipa e Coppitelli.”